Allemaal begonnen met brouwen in eigen keuken of schuur: ‘Trots op onze Lady Luck’

Bierbrouwerij Biberius: twee dagen minder werken

Volledig scherm De brouwers van Biberius: met v.l.n.r Bart, Ruud en Luuk Mulders. © Theo Peeters

Brouwers: vader Ruud en zonen Bart en Luuk Mulders

Historie: ,,Ik was docent procestechniek en ben er dus in geïnteresseerd hoe je van een grondstof een eindproduct maakt”, zegt Ruud Mulders. ,,Zelfs achter een eenvoudig koffiebekertje zit een heel proces. Dat is met bier brouwen precies hetzelfde. Mijn zoon Luuk deed een horecaopleiding en kreeg les in bier. Zo begonnen we in 2015 met de eerste ketel van 35 liter in de schuur.

,,Later ging ook mijn andere zoon Bart meedoen, hij is bioloog op de Radboud Universiteit en ging experimenteren met smaken en recepten. Thuis werd het te klein dus huren we sinds 2018 een voormalige carport bij pompoenkweker Poelen. Die heeft een terras, dat we als proeflokaal kunnen gebruiken.

Maar we willen groter worden, Bart gaat twee dagen minder werken om zich meer met brouwen bezig te houden. Ik ben gepensioneerd en vier tot vijf dagen bezig met de brouwerij. We hebben een ketel van 500 liter gekocht en zoeken nu een nieuwe plek, het liefst met proeflokaal. Thuis staat het helemaal vol met zakken mout, gist, flesjes.”

Naam: Er was een Romeinse keizer die Tiberius heette en die stond bekend als zatlap. Vandaar dat hij Biberius werd genoemd, wat zoiets betekent als ‘doordrinken’.

Per jaar: 5400 liter

Bieren: ,,We hebben zelf een zestal bieren en brouwen ook voor Wijngaard De Plack Roodhaantje en Goudhaantje van hun druiven. Zelf zijn we trots op Lady Luck waarvoor in whisky gedrenkt eikenhout wordt gebruikt. Daarmee wonnen we een tweede prijs op het Nijmeegs Bier festival.”

Te koop: Boerderijwinkel De Hazelaarshof in Kekerdom, Landwinkel Beijer in Groesbeek, groentezaak Hammy van Haaren.

Te bestellen in horeca: De Wunderkammer, Oortjeshekken, De Duivelsberg, ’t Zwaantje