‘Alles in het leven staat in verbinding met elkaar, alles is verweven, net als onze familie’

„Ik heb bijna mijn hele leven bij of dicht bij mijn familie gewoond. Toen ik het ouderlijk huis uit ging, ben ik twee straten verderop gaan wonen. Elke dag ging ik langs bij mijn ouders, de koffie stond altijd klokslag half vier klaar.



,,Mijn zus woonde tegenover ze. Nadat eerst mijn vader en later mijn moeder was overleden ben ik in mijn ouderlijk huis gaan wonen, dat was de grootste wens van mijn moeder. Het was letterlijk thuiskomen, ik woon er nu nog, tegenover mijn zus.



Diep ademhalen

,,Het overlijden van mijn vader was een mokerslag. Hij had al lang ernstige COPD, maar het kwam toch onverwacht. Na zijn overlijden heb ik het Sanskriet symbool voor ‘diep ademhalen’ laten tatoeëren. Mijn moeder die volledig anti-tatoeages was, schoot vol toen ze ’m zag. Ze zag er zijn initialen en een hart in.



,,Later heb ik nog een orchidee in zwart-wit laten zetten, want hij stond bekend als de orchideeënman; zelfs de bloemist bij wie hij altijd zijn orchideeën kocht, noemde hem zo.