Alles op de Teersdijk, geef de woonwagenbewoners waar ze recht op hebben

Wat gek is aan de plannen van de gemeente is dat ze nieuwe standplaatsen willen gaan verspreiden over andere plekken dan de Teersdijk. Heel toevallig zijn dat plekken aan de rand van de gemeente of afgelegen gebieden waar niemand iets tegen woonwagenbewoners heeft, maar (vul zelf een smoes in) de omwonenden toch tegen zijn.



De reden voor de verspreiding, die totaal geen recht doet aan de beschermde cultuur van deze mensen, is bijzonder. Uit De Gelderlander van 30-6-2021:



‘GroenLinks-wethouders Harriët Tiemens (Wonen) en Noël Vergunst (Ruimte) zeggen te vrezen voor een ‘stad in een stad’, een enclave die geen verbinding heeft met de andere inwoners. Ook zijn ze bang dat het woonwagenkamp een vrijstaat wordt: een plek waar wetten en regels massaal aan de laars worden gelapt en waar de criminaliteit toeneemt. Niet voor niets is Teersdijk een van de buurten waar de zogenoemde Rotterdamwet geldt.’