'Als een paard niest, dan krijg ik 20 telefoontjes'

Start Bruggen­loop Nijmegen verkast door Waalkade-werk naar centrum

15 september NIJMEGEN - De dertiende Bruggenloop Nijmegen heeft woensdag 19 september anders dan in voorgaande jaren de start en finish op de Grote Markt. Die nieuwe locatie is noodzakelijk omdat de Waalkade - de vaste startplek - door werkzaamheden niet bereikbaar is. ,,Lastig en ongewend’’, zegt organisator Carlos Baltus. ,,Maar we krijgen het geregeld.’’