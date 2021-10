Als je brutaal bent in de klas, staat Yassin met zijn vuisten klaar: ‘Er is maar een klein ding nodig om te exploderen’

Het was een strijd om de apenrots. Vier à vijf jongens wilden allemaal op het topje zitten, maar geen van allen was de leider in klas 3C van het Kandinsky College in Molenhoek. Met als gevolg chaos.



Ksaw (16) schetst hoe het er vorig schooljaar aan toeging in de les: ,,Er werden propjes en lege flesjes naar docenten gegooid.” Leraren kregen nog even ‘takkewijf’ toegebeten als ze zich net hadden omgedraaid. ,,Ik schold geen docenten uit”, zegt hij, ,,maar ik praatte veel in de klas.”