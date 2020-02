ALS-patiënt René wil lotgenoten redden: ‘Voor mij zal het te laat zijn’

Justitie: Arnhemmer door gezicht geschoten bij ripdeal Anac, schutter raakte zichzelf in been

13:04 Bij de Anac in Nijmegen is op 2 november 2019 een 27-jarige Arnhemmer dwars door zijn gezicht geschoten, mogelijk bij een ripdeal. De vermeende schutter (22) zonder vaste woonplaats, heeft daarbij per ongeluk ook zichzelf in zijn been geschoten. Ook werd hij neergestoken.