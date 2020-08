Alwéér een overval aan de Molenweg in Nijmegen: dit keer het tankstation

Wandelaar hoeft door nieuwe brug Bisonbaai niet meer langs seksende mannen

8:57 OOIJ - De nieuwe brug bij de Bisonbaai is klaar. Wandelaars hoeven nu niet meer langs blote en seksende mannen te lopen. Na maanden bouwwerkzaamheden is deze week de 50 meter lange brug over een nevengeul van de Bisonbaai voltooid. Daardoor is het weer mogelijk om een rondje rond de zwemplas in de Ooijpolder te maken, zonder op de drukke dijk te komen. Ook de route van de populaire Trage Tocht Ooij is daarmee weer hersteld.