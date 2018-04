André en Wim, doodgeschoten om een pamflet

video Bands kruipen in ziel van idolen bij Legends of Rock in Groesbeek

12:04 GROESBEEK - Echt goede tributebands spelen geen covers, maar kruipen in de ziel van de muziek en proberen de live-beleving van hun idolen zo dicht mogelijk te benaderen. Legends of Rock bij de Wolfsberg in Groesbeek bewees zaterdag wederom een goede neus te hebben om dergelijke bands te programmeren.