Après-fietsen in het wielercafé tussen de bekers en racefietsen

Huurteams Nijmegen verdient dikke 7 ton voor huurders

9:19 NIJMEGEN - Huurteams Nijmegen heeft de huurders in de stad in 2017 ruim 720.000 euro bespaard. Een recordbedrag, zo blijkt uit het jaarverslag van de stichting die huurders helpt met klachten over huurprijzen, servicekosten, borgsommen en onderhoud.