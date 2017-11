Arnhem en Nijmegen verloofd, kunsthuwelijk is in de maak

Profiel

Niet rivieren over

Inwoners van de ene stad gaan niet vaak de rivieren over voor een cultureel evenement. Per jaar komen maar 18.000 Arnhemmers de Waal over voor kunst, op een totaal van 580.000 (3 procent). De culturele aanjager moet onder meer kijken hoe er meer bezoekers uit de zusterstad te trekken zijn en van verder weg, zoals uit Duitsland.



Arnhem is de stad van cultuurmakers, waar enkele topinstellingen zijn gehuisvest op het gebied van theater, dans, klassieke muziek en talenten. In Nijmegen moet je zijn voor (landelijke) festivals op het gebied van popmuziek, film en literatuur. Die globale indeling hebben onderzoekers van de LA Group gemaakt in hun rapport 'Culturele samenwerking in de stedelijke regio Arnhem Nijmegen'.



Zij hadden de opdracht te kijken of samenwerking mogelijk en nuttig is. Zij belegden onder meer enkele gezamenlijke sessies met bestuurders en vertegenwoordigers van culturele instellingen uit beide steden. De algehele tendens was dat eigenlijk iedereen nauwere samenwerking ziet zitten.