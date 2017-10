Arrestaties bij Bierfeesten Groesbeek na incident

Tien­mi­nu­ten­trein over vijf jaar op lijn Nij­me­gen-Am­ster­dam

20:29 NIJMEGEN - NS wil over vijf jaar ook tussen Nijmegen en Amsterdam spoorboekloos gaan rijden. Het traject, via Arnhem, Ede-Wageningen en Utrecht, is een van de vier tracés waarop de NS dit concept wil toepassen, bleek vrijdag tijdens een symposium van reizigersorganisatie Rocov Gelderland.