Automobilist knalt tegen verkeerslicht in Nijmegen

Leerlingen metaaltech­niek Montessori maken kandelaren en sterren voor het goede doel

GROESBEEK - Leerlingen metaaltechniek van het Montessori College in Groesbeek zijn de afgelopen weken achter de werkbanken gekropen om kerstdecoraties te maken voor een goed doel: de Voedselbank. Ze worden deze donderdag verkocht, dan is er in de school een kleine kerstmarkt en Open Huis.

14 december