Automobilist uit Nijmegen (23) rijdt in op agent bij politiecontrole

Nelson Verheul kan­di­daat-wet­hou­der voor GroenLinks Berg en Dal

13:58 BERG EN DAL - Nelson Verheul uit Nijmegen is de kandidaat-wethouder voor GroenLinks in Berg en Dal. Verheul was van 2011 tot vorig jaar statenlid voor GroenLinks en later fractie in de Provinciale Staten van Gelderland. Momenteel is hij senior adviseur op het gebied van energie en klimaat bij Rijkswaterstaat.