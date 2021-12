Automobilist vernielt oorlogsmonument Leuthse dijk en rijdt door: ‘Opmerkelijk dat je zoiets doet’

LEUTH - Het oorlogsmonument op de Duffeltdijk bij Leuth is zondagnacht overhoop gereden. Het perkje is vernield, een bankje staat scheef en het infobord over een gesneuvelde Canadese soldaat is zelfs compleet verdwenen. Opmerkelijk: bandensporen tonen dat de automobilist die die schade veroorzaakt heeft, is doorgereden.

Bij het monument tonen bandensporen duidelijk aan wat er gebeurt moet zijn, geeft de Leuthse historicus Jan van Eck aan. ,,Je kunt zien dat een automobilist komend vanuit Leuth van de weg is geraakt, over het monument is gereden en vervolgens aan de andere kant via het talud op de weg richting Erlecom terecht is gekomen. Vervolgens is hij of zij dus doorgereden. Toch opmerkelijk dat je zo iets doet.”

Volledig scherm Het vernielde monument op de Duffeltdijk. Op de gebogen staven stond het verdwenen infopaneel. © Eigen foto

Van Eck is oprichter van het 4 mei-comité in Leuth en was zeven jaar geleden ook betrokken bij de totstandkoming van het monument op de Duffeltdijk. Daar wordt specifiek stilgestaan bij het verhaal van de Canadese soldaat Ernest Davud Harrison (21). Hij is tijdens een bevrijdingsactie eind januari 1945 omgekomen bij een boerderij in de buurt van Leuth. Een paneel bij het monument geeft meer informatie over de gesneuvelde Canadees. Juist dat bord is sinds gisteravond verdwenen.

Volledig scherm Het bankje bij het monument op de Duffeltdijk staat helemaal uit het lood. © Eigen foto

,,Ik vraag me af waar het is gebleven”, stelt Van Eck. ,,Heeft de automobilist het meegenomen of is het juist in veiligheid gebracht door een toevallige voorbijganger? Mensen die meer weten mogen zich melden bij mij of Annelies Zegers (voorzitter van het Leuthse herdenkingscomité, DR.).”

Politie ingelicht

Bij het monument op de dijk herinneren stukjes bumper en koplamp nog aan de veroorzaker van het ongeval. De politie is inmiddels op de hoogte gesteld van de vernielingen.

Volledig scherm Restanten van bumper en koplampen bij het monument. © Eigen foto

Harrison raakte vermist in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd gedood door Duits mitrailleurvuur, een sergeant zag het gebeuren, maar zijn lichaam is nooit gevonden.

De dodenherdenking vindt in Leuth niet plaats op de dijk, maar op het Kerkplein. Wel wordt bij het monument voor Harrison jaarlijks een krans gelegd.

Tips over het verdwenen informatiebord? Stuur een mailtje naar jan.van.eck@kpnmail.nl