Automobilist ziet rotonde over het hoofd en belandt in fontein op het Takenhofplein

Sint Maartens­kli­niek zamelt winterjas­sen in, in de geest van zijn naamgever

NIJMEGEN/UBBERGEN - De Sint Maartenskliniek is een actie gestart om winterjassen in te zamelen. Die zijn bestemd voor mensen die letterlijk in de kou staan, zoals mensen die gevlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne.

25 oktober