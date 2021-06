Autostrippers zijn gek op dure Mercedessen in parkeergarage van Handelskade

Buurt schrikt van kaalslag op plek waar in 2024 de meest natuur­vrien­de­lij­ke wijk van Nijmegen staat

18 juni Nu al het groen is verdwenen, kijken wandelaars uit op een immense metersdiepe kuil. De kaalslag op het terrein van de oude Montessorischool aan de Berg en Dalseweg is indrukwekkend. Moeilijk voor te stellen dat hier over een jaar of twee de eerste fossielvrije wijk van Nederland staat, midden in het groen.