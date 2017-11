Avond vol odes aan jubilerende columnist Thomas Verbogt

,,Hij schrijft in zijn columns over gebeurtenissen die u en mij ook kunnen overkomen. Het enige verschil is dat niemand er wat van zou geloven als wij ze zouden vertellen.’’ Het zijn maar een paar van de hartverwarmende woorden die Anthon Fasel deze donderdagavond uitspreekt richting Verbogt.

De schoolvriend en samensteller van Verbogts columnbundels is aan boord van het schip de Graaf van Bylandt de eerste gast die tijdens een avond voor en over Verbogt een ode brengt aan de best gewaardeerde columnist van De Gelderlander. Bijna driekwart van de lezers leest Verbogt elke dag of bijna elke dag. 70 procent geeft de columnist een rapportcijfer van een 8 of hoger.

Grootheid

De tekst gaat onder de foto verder Volledig scherm Thomas Verbogt. © Gerard Verschooten Onder leiding van presentator en Gelderlander-journalist Eric Rijnen wisselen odes aan Verbogt elkaar af, net als bij het vroegere Mies Bouwman-programma In de hoofdrol. Zo haalt oud-burgemeester van Nijmegen Thom de Graaf in een video herinneringen op aan het gezelschap De Vereniging en aan Het Orgaan, het blad waar hij tijdens zijn studietijd samen met Verbogt en anderen proza en poëzie voor schreef. ,,Ik keek enorm op tegen je. Je was een grootheid, terwijl ik je ook gewoon kende als Thom van de tennisclub.’’

Zachtmoedig

Ook muzikant Huub van der Lubbe, theatermaakster Debby Petter en haar man, cabaretier Youp van ’t Hek, vertellen op video over hun vriend. ,,Bijna 65, het is tijd dat je ophoudt met die kutcolumns. Dat durft zeker niemand te zeggen. Staan ze daar vanavond met hun slijmerige praatjes’’, zegt Van ’t Hek op cynische toon. ,,Ik zal je zeggen: die mensen hebben gelijk. Elke dag lees ik je column: elke dag is het prachtig, mooi, zachtmoedig en hoe jij in het leven staat. Je bent bijna 65, maar nog lang geen 65. Eerder 55 of 45.’’

De odes worden afgewisseld met muziek van singer-songwriter Collin Hoeve en van Beatrice van der Poel, met wie Verbogt in het theater staat. ,,Zwaar overdonderd’’, is Verbogt van de odes. ,,Het raakt me diep.’’

Columnloze week

Momenteel zit Verbogt in een columnloze week. Voor het eerst in 25 jaar staan niet zijn columns, maar die van lezers in de krant. ,,Hartstikke moeilijk om niet te schrijven. Ik ben blij als het maandag is.’’

Het schrijven van columns is volgens Verbogt 'een manier van leven'. ,,Je kijkt, luistert en laat je fantasie los. Toch is 95 procent van wat in elke column staat autobiografisch.’’ Zijn columns schrijft hij altijd op de dag zelf. ,,Het moet bij mij in the heat of the moment gebeuren. Ik heb ooit vooruit geschreven, maar was niet tevreden met wat daaruit kwam. Die columns verschenen ook in de week in het jaar dat de Vierdaagse was afgelast.’’

Of hij ooit niet wist waarover te schrijven? ,,Nee, het is me nog nooit gebeurd. Al moet ik heus weleens wat uitgummen en halverwege opnieuw beginnen.’’ Bang om Verbogt te missen als Gelderlander-columnist hoeven we niet te zijn. ,,Ik heb nog zo veel te melden. Er komt nog héél veel.’’