Avondklok Waalstrandjes: niet één boete uitgedeeld, maar - zegt een omwonende - ‘de overlast blijft’

‘Mister Polderpop’ is overleden; Erik Brugman haalde De Staat, Kensington en Julian Sas naar Leuth

16 september LEUTH - Hij kreeg begin dit jaar nog een lintje. Want als er de afgelopen 45 jaar iets voor jongeren in Leuth gedaan moest worden, dan viel zijn naam. Erik Brugman is woensdagochtend, thuis in Leuth, overleden.