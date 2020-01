Avondparkeren over een week uitgebreid: tot 23.00 uur geld in de meter

NIJMEGEN - Het was al eerder aangekondigd, de uitbreiding van het betaald avondparkeren in de Nijmeegse binnenstad. Over een week, dan moeten automobilisten in de avonduren op werk- en zaterdagen tot 23.00 uur geld in de parkeermeter gooien. Nu is dat nog tot 21.00 uur.