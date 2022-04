Bakker Oomen bakt nog tweehonderd broodhaantjes voor Palmpasen: ‘Voordat de haan gekraaid heeft...’

Anno 2022 zijn er vrijwel geen palmpasenoptochten meer en bakt Guido Oomen de haantjes louter voor de ontbijttafel. Eitje erbij, kopje thee en mobieltje onder handbereik. Wie weet nog wat Palmpasen (komende zondag) is? ,,De kerk hier in De Horst is dicht. Mensen zeggen vaak als ze de haantjes zien: ‘Oh, is het zondag alweer Palmpasen?’”, zegt de bakker van het Groesbeekse kerkdorp De Horst.