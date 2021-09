Balende buren van asfaltfabriek hopen dat Jesse Klaver zijn Nijmeegse collega’s aanspreekt

Asfaltfabriek APN staat fel ter discussie: over stank wordt al jaren geklaagd, maar de fabriek stootte bij een meting eind juni ook nog eens zeventien keer zoveel kankerverwekkende stoffen uit als is toegestaan. Buurtbewoners hoorden dat via-via en zijn verontwaardigd over de uitkomst van de meting. Maar ze zijn óók teleurgesteld in de politiek. Met name in GroenLinks, de grootste partij in Nijmegen die bovendien al jaren aan de macht is.