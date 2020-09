Bankiers van ING trekken in voormalige H&M-winkel in Nijmeegs centrum

Politie vindt vuurwapen in broek van cafébezoe­ker in Nijmegen

29 augustus NIJMEGEN - Na een anoniem tiptelefoontje heeft de Nijmeegse politie in de nacht van vrijdag op zaterdag een cafébezoeker in het centrum betrapt op het bezit van een vuurwapen met munitie. De man had geprobeerd het forse wapen in zijn broek te verstoppen.