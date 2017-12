'Barbie girl' eindelijk op We love the 90's

NIJMEGEN - Wie kent het immens populaire 90's nummer Barbie girl nu niet? In kroegen doet het nummer, dat alweer twintig jaar oud is, het laat in de avond nog steeds goed. Voor liefhebbers is er goed nieuws: de popgroep treedt volgend jaar live op bij festival We love the 90's in Nijmegen.

Een optreden van Aqua, de band van de hit, stond al tijden op de verlanglijst van Daan van Nouweland, de organisator van het festival. ,,Dit jaar dachten we: we doen het gewoon’’, vertelt hij enthousiast. ,,Aqua is dé über 90's act. Die moest een keer live bij ons optreden.’’

Originele samenstelling

Eerdere pogingen om de Deense band, die nog in geheel originele samenstelling optreedt, naar het festival te halen, mislukten. ,,De agenda's sloten niet op elkaar aan of het budget was er niet’’, legt Van Nouweland uit.

De organisator van het grootste 90's festival van Nederland zegt deze woensdagochtend, nadat hij de line-up van de komende editie bekendmaakte, overspoeld te worden met enthousiaste reacties. Ook in de kaartverkoop, die al een tijdje is gestart, ziet hij nu een flinke stijgende lijn. ,,We gaan zeker weer uitverkopen.’’

Andere acts die opvallen in de line-up zijn de Zweedse popgroep Ace of Base, bekend van het nummer All that she wants en Dreamteam met Hit the road Jack. ,,Ook daar zijn we heel trots op.’’

Vorig jaar experimenteerde Van Nouweland voor het eerst ook met een groot reuzenrad op het festivalterrein. Met succes, zegt hij. ,,Komende editie doen we er nog een grote attractie bij. Misschien wel een enorme zweefmolen.’’

Goffertpark