Barry Hay treedt op bij De Wolfsberg, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?

,,De Earring-leden zijn ontzettende helden, echte royalty. We zijn met Barry in contact gekomen via onze manager Ingmar Looten. Die was ook betrokken bij een ander project van hem: the Flying V Formation. Ingmar begeleidt hem vaak bij interviews als hij in Nederland is. In 2019 werden we gevraagd op te treden op het Bonaire Beach Festival en organisator Ferry Maat, de oud-diskjockey, stelde voor dat we dan wellicht ook Barry konden begeleiden.”