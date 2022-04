Batavierenrace viert 50ste editie: 8500 lopers in estafette van Nijmegen naar Enschede

Aan de start verschijnen 340 teams, die in 25 etappes via Kleef naar Enschede rennen. De etappes variëren van 3,5 tot 10,7 kilometer. In totaal nemen 8500 hardlopers een etappe voor hun rekening, zowel vrouwen als mannen. Bij de finish op de campus van Universiteit Twente volgt een feest voor naar schatting 14.000 bezoekers.