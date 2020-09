Bedrijfsleider betrapt inbreker 's nachts in zijn restaurant op Waalkade

Strijd tegen Nijmeegs woningte­kort: wie een nieuw huis koopt, moet er ook zelf gaan wonen

22 september NIJMEGEN - Bijna nergens in Nederland is het zo lastig om een huis te krijgen als in Nijmegen. Een nieuwe regel moet daar verandering in brengen. Wie een huis koopt in de stad, dient er ook zelf te gaan wonen. Zo worden huisjesmelkers buitenspel gezet.