Behandeling voor dyslexie? Moet je wel eerst de gemeente overtuigen

Sup­por­ters­ver­e­ni­ging NEC wil gesprek met spelers en staf over inzet

30 maart NIJMEGEN - Een schandalige vertoning, noemt Supportersvereniging NEC de wedstrijd tegen FC Eindhoven van vanavond. 'We eisen dat een iedere die ons shirt draagt iedere minuut van de wedstrijd 100% inzet heeft. Wat we vanavond gezien hebben willen en kunnen we als supporters niet accepteren', schrijft SV NEC op haar website.