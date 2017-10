Bejaarde 'drugsdealer' (76) bang dat hij gevangenis niet levend verlaat

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie eist dat een 76-jarige Nijmegenaar tien maanden de cel in gaat voor het dealen in cocaïne.

De bejaarde man, die al sinds zijn aanhouding eind juni in de Arnhemse Blueband-bajes vastzit, verscheen donderdag voor de rechtbank. Hij is bang dat hij bij een celstraf de gevangenis niet meer levend verlaat.

Geriater

De bejaarde Nijmegenaar maakte voor de rechtbank in Arnhem een kwetsbare, warrige indruk. Hij kampt met flinke gezondheidsproblemen. Tijdens zijn detentie is hij al meerdere malen in het ziekenhuis onderzocht. Zijn raadsvrouw vertelde vanuit de Blue Band-bajes tal van briefjes te krijgen van zeer bezorgde mede-gedetineerden. Ze wil dat haar cliënt zo snel mogelijk door een geriater wordt onderzocht.

Willemskwartier

Volgens de officier ondervond de buurt grote overlast van de drugshandel. Na anonieme klachten viel de politie eind juni zijn huurhuis binnen in de Jacob Catsstraat in het Nijmeegse Willemskwartier. Bij het doorzoeken van de woning werd ongeveer 300 gram aan cocaïne en 15 gram versnijdingsmiddel gevonden. Ook werden er weegschaaltjes, plastic zakjes en 2.500 euro gevonden. In een kast werd een stroomstootwapen en een busje pepperspray aangetroffen.

Kennissen

De bejaarde Nijmegenaar ontkent dat hij in drugs dealde. Hij liet weten de cocaïne met vrienden en kennissen te gebruiken. Af en toe verkocht hij drugs om zijn eigen coke-gebruik te kunnen bekostigen. In verhoren bij de politie en de rechter-commissaris had hij verteld hoe hij van 50 gram 150 gram coke maakte door er versnijdingsmiddelen aan toe te voegen. Tegen de rechters zei hij zich veel niet meer te kunnen herinneren, omdat hij zich zo ziek voelt.

Vakantiegeld

De advocaat vroeg om een beperkte gevangenisstraf. De familie wil de bejaarde man graag opvangen, zei zij. Haar cliënt is bereid mee te werken aan de eis van de officier om zich te laten helpen aan zijn verslavingsprobleem.

Via zijn advocate eist de man 1.500 euro van het in beslag genomen drugsgeld terug. ,,Dat is mijn vakantiegeld. Ik heb dat gespaard door drie jaar niet op vakantie te gaan’’, legde hij uit. De Nijmegenaar hangt ook nog een ontnemingsvordering van ruim 81.000 euro boven het hoofd. Die claim wordt later apart behandeld.

De rechtbank doet op donderdag 19 oktober uitspraak.