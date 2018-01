Bekeerde moslima is vaak strenger in de leer dan geboren moslimvrouw

Een andere bevinding: geboren moslimvrouwen weten naar eigen zeggen vaak minder af van de islam dan bekeerde vrouwen. Het gaat dan vooral om geboren moslima's die zichzelf 'beginners in de islam' noemen. ,,Zij vinden vaak dat oudere bekeerlingen meer kennis hebben. De vrouwen die zich bekeren, maken natuurlijk een heel bewuste keuze daarvoor. Vaak is dat tot onvrede van hun familie, dus willen ze zich wel heel goed inlezen in waar de islam voor staat. Aan de andere kant zijn de 'gevorderde' geboren moslimvrouwen nog het meest kennisrijk.’’



Het meest gezaghebbend worden nog altijd de geboren-moslimvrouwen beschouwd. ,,Zij kunnen islamitische teksten in het Arabisch bestuderen. Bekeerlingen moeten zich dat zelf aanleren.’’



Hernieuwde kijk

Ondanks de onderlinge kritiek staat een ding vast, zegt Noor. ,,De vrouwen houden van elkaar vanwege hun godsdienst, hoe verschillend ze ook zijn. Al deze vrouwen geven hun eigen draai aan de islam: of dat nu heel strikt is, of juist heel vrij. Iedereen is anders en voor iedereen is religie een dynamisch proces; sommigen zijn eerst strikt, maar later weer minder en andersom. Ik hoop dat mijn onderzoek bijdraagt aan een hernieuwde kijk op de islam. De islam is voor de gelovige veel meer dan een hoofddoek.’’