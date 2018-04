Bemmelse familie gaat 'Tesla's van de binnenvaart' bouwen

Fiets foetsie? Staat 'ie waarschijnlijk aan de Tarweweg

6 april NIJMEGEN - Fiets kwijt? En stond die in de stalling op het plein voor het NS-station? De kans is groot dat die dan nu aan de Tarweweg te vinden is. Bijna vijfhonderd fietsen die in de stalling stonden, zijn op last van Bureau Toezicht van de gemeente verwijderd.