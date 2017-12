Benefietconcert voor Nijmeegs café waar muziek 1 decibel te hard stond

NIJMEGEN - Bevriende artiesten verzorgen volgende maand een benefietconcert voor café De Sportcentrale aan de In de Betouwstraat in Nijmegen. Veertien Nederlandstalige acts uit de regio treden er zaterdag 27 januari op. Zij willen eigenaren Johnny en Jeannet Meijers helpen de boete van 3.000 euro te betalen, die zij tijdens de Vierdaagsefeesten hebben opgelegd gekregen.

Na een eerdere waarschuwing dat het geluid van The Moonlights te hard stond, constateerden controleurs enkele dagen later in die Vierdaagseweek opnieuw een overtreding. Het geluidsniveau was één decibel te hoog, maar zelf voor zo'n kleine overtreding staat zo'n zware boete.

De bekeuring van 3.000 euro is voor een klein café als De Sportcentrale een groot bedrag, maakte uitbater Jeannet Meijers al eerder duidelijk. ,,Daar moeten we een omzet van 9.000 euro voor draaien. Voor ons is dat bijna een maandinkomen.’’

Gratis