Bennie fietst 90 kilometer voor een lichtje bij zijn dochter: 'Ze wilde geen 43 worden'

Ingrid is vrolijk, grappig, een wervelwind van energie - bij het maniakale af. Maar er is ook de schaduwkant. Dan is ze depressief. Borderline, luidt de diagnose. Ze wil uit het leven stappen. Neemt medicijnen. 'God, als het beter is dat ze sterft, dan is het goed', bidt Bennie Evers. Want er is niks zo erg voor een ouder dan te zien dat je kind niet gelukkig is. Vijf dagen ligt ze in coma, ze overleeft.



Ingrid gaat in therapie, volgt de ene behandeling na de andere. Maar ja, dat hoofd. ,,We hebben 20 jaar angst gehad", zegt Bennie Evers. ,,Het zijn geen 20 rotjaren, er zitten mooie tijden tussen. Als ze opgewekt is en blij, dacht ik altijd: hoe lang gaat het goed? Het is een moordmeid eigenlijk, met een geweldige vriendenkring. Je denkt: er kán niks misgaan."



Ze vindt de man van haar dromen, ze trouwt, krijgt een dochter. Ze lijkt het geluk gevonden te hebben. Maar na ingrijpende gebeurtenissen krijgt ze een terugslag. Zoals in de tijd dat haar moeder ziek is, borstkanker. ,,Ze doet alles voor haar moeder, maar daarna krijgt ze een inzinking. Dat gebeurt ook na het drama op het Noorse eiland Utøya (in 2011 schiet Anders Breivik daar 69 mensen dood, JvG). Ingrid is dan in Noorwegen, vlakbij, op vakantie. Dan helpt ze, doet ze alles, en daarna knapt ze zelf af.''