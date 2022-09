Beregeningsverbod opgeheven in Betuws rivierengebied, maar nog wél van kracht in regio Nijmegen

Politie zoekt twee jonge mannen die fietser (42) zonder reden van fiets trapten en mishandel­den in Nijmegen

NIJMEGEN - Een man van 42 jaar is in de nacht van 16 op 17 juni ernstig mishandeld in de Karrengas in het centrum van Nijmegen. De politie heeft de twee jonge daders op beeld en is naar hen op zoek.

14 september