Berg en Dal: tóch geen ‘achterkamertjespolitiek’

GROESBEEK - Wethouder Nelson Verheul (GroenLinks) nam al het woord ‘achterkamertjespolitiek’ in de mond, maar na druk van de oppositiepartijen wordt er deze week tóch nog in de openbaarheid gesproken over de vorming van een nieuwe ‘regering’ in Berg en Dal. Dat gebeurt woensdagavond vanaf 21.00 uur in het gemeentehuis in Groesbeek.