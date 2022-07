Berg en Dalse politiek en boeren sturen brief aan Den Haag: ‘Duitse stikstof’ slaat hier neer, GroenLinks tekent niet

Boeren, gemeenteraadsleden en de burgemeester van de gemeente Berg en Dal hebben donderdag aan het begin van de avond een brief ondertekend die naar Den Haag wordt gestuurd. ‘Om onze gedeelde zorgen met u te delen', aldus de brief.

Geen krabbel van GroenLinks

Alleen de fractie van GroenLinks ('maar wij zijn niet tegen boeren') zette geen krabbel. GroenLinks heeft in het verleden verschillende moties ingediend onder meer om samen met de boeren te inventariseren waar zij tegenaan lopen en waar de gemeente ze verder zou kunnen ondersteunen bij het omschakelen naar een duurzame landbouw en veeteelt. Maar GroenLinks kreeg daarvoor in de gemeenteraad nooit de handen op elkaar.

Quote Een deel van de partijen die nu deze brief zullen onderteke­nen, vonden het helemaal geen taak van de gemeente GroenLinks

‘Sterker nog’, aldus GL, ‘een deel van de partijen die nu deze brief zullen ondertekenen, vonden het helemaal geen taak van de gemeente. In het kort: Wij willen nu daden (uitvoering van het actieplan duurzaamheid), geen woorden (brief over de situatie rondom de boeren)!’

De andere fracties ondertekenden wel. Dat er een stikstofvraagstuk ligt, is duidelijk aldus Berg en Dal. ‘De gestelde doelen moeten echter haalbaar zijn en perspectief bieden voor jong & oud. Er moet daarbij ook nadrukkelijk worden gelet op een evenwichtige verdeling over alle sectoren welke uitstoot veroorzaken.’

Scheepvaart en Duitse boeren

Daarbij wordt gewezen op de scheepvaart op de Waal en Rijn, die neerslag van stikstof in natuurgebied De Millingerwaard tot gevolg heeft. Maar ook op het feit dat Berg en Dal een grensgemeente is en dat er aan de andere andere kant van de grens ook op grote schaal veehouderij plaats vindt. En de stikstof van deze bedrijven slaat afhankelijk van de wind neer in de gemeente Berg en Dal.

In de Berg en Dalse brief worden verder feiten gegeven over de ontwikkeling van de agrarische sector in de afgelopen jaren in deze gemeente. ‘Hier vindt al meerdere decennia een zeer forse afbouw plaats. Terwijl het aantal melkkoeien gelijk is gebleven sinds 2000, is het totaal aantal runderen dat in onze gemeente gehouden wordt met 30 procent afgenomen. Het aantal gehouden kippen is daarnaast sinds 2000 met 67 procent gedaald, het aantal varkens met 73 procent, en het aantal geiten zelfs met 76 Dit alles volgens de statistieken van het CBS.’

De brief besluit met: ‘Berg en Dal is in belangrijke mate een agrarische gemeente, en wil dat ook blijven. Ons mooie landschap is in de loop van lange eeuwen mede gevormd door de landbouw.’