Ravage op A73 na ongeval met bestelbus en auto's, snelweg dicht

Meer mensen erg eenzaam, zeker in de stad

10:10 NIJMEGEN - Het aantal volwassenen die ernstig eenzaam zijn, is in de regio Gelderland-Zuid de afgelopen vier jaar gestegen van 8 naar ruim 9 procent. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD. Het hoogste percentage zeer eenzamen kennen Nijmegen en Tiel met respectievelijk 12 en 11 procent. In Nijmegen gaat het opvallend vaak om 75-plussers en 85-plussers.