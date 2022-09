Bestuurder die agent meesleurde volgens deskundige ‘verminderd toerekeningvatbaar’

Deze eerste­jaars studenten worden met ‘u’ aangespro­ken (maar dat hoeft niet)

NIJMEGEN - De meeste eerstejaarsstudenten zijn rond de 18 jaar. Maar tijdens de introductie, twee weken geleden, vielen ook een paar beduidend oudere mentorkinderen op. Wie zijn ze en wat gaan ze doen? ,,Had je me vijf jaar geleden verteld dat ik psychologie zou gaan studeren, dan had ik je niet geloofd.’’

13 september