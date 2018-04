Bestuurder met drank en drugs op raakt rijbewijs kwijt op Energieweg

Senioren in flats van acht hoog weken zonder lift in Nijmegen

22 april NIJMEGEN - Een honderdtal bewoners en stellen, veelal senioren, in drie flatcomplexen aan de Carnotstraat (Grootstal) in Nijmegen moeten het al anderhalve week zonder lift stellen. Na een onweersbui en een harde blikseminslag op woensdag 11 april in de directe nabijheid van de flats was plots alle elektronica kapot.