Bestuurder rijdt met meer dan 200 kilometer per uur over A50; achtervolging eindigt met botsing in Nijmegen

Verdachte (15) langer vast voor dood Nijmege­naar: is Casper gestoken omdat hij geen wiet wilde halen?

NIJMEGEN/AMSTERDAM - De 15-jarige jongen die verdacht wordt van het doden van Nijmegenaar Casper Verheijen (29) blijft langer vastzitten. Zijn voorlopige hechtenis is met 30 dagen verlengd. De verdachte zou topskater Casper vorige maand in Amsterdam hebben neergestoken. Vermoedelijk na een ruzie over wiet.

12:47