Bestuurder scooter gewond na botsing met auto in Nijmegen

Stormloop op woonbeurs in Cinemec Nijmegen

17:47 NIJMEGEN/ RESSEN - Er was een ware stormloop op de Woonbeurs die zaterdag werd gehouden in het bios-complex Cinemec. Op de zevende editie waren er maar liefst 1.500 bezoekers die de zon even de zon lieten en binnen even kwamen kijken naar het nieuwe aanbod van woningen in met name in het Waalfront (het nieuwe deel van het Waterkwartier) en in de Waalsprong.