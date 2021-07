Betere mix in de klas lukt maar niet

Coalitie: geef schoolad­vies pas na eindtoets

13 februari DEN HAAG/NIJMEGEN - Leerlingen op de basisschool moeten hun middelbare schooladvies pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Sinds 2014 krijgen scholieren al in februari hun advies, terwijl ze pas in april of mei de eindtoets maken. Regeringspartijen D66, VVD en CDA willen de volgorde weer omdraaien, zodat kinderen later in het schooljaar horen welk niveau zij volgens hun school aankunnen.