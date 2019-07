Beveiliger op non-actief na vechtpartij Matrixx at the Park

Dixi bij appartemen­ten­com­plex Groesbeek volledig in as na brandstich­ting

12:25 GROESBEEK – Een bewoner van een appartementencomplex aan de Paulus Potterweg in Groesbeek is ernstig gedupeerd doordat een Dixi achter zijn woning in de nacht van zaterdag op zondag in brand is gestoken. Het mobiele toilet stond er omdat zijn badkamer wordt gerenoveerd. De man kon daardoor niet naar het toilet.