Bevrijdingsmuseum onder vuur om komst linkse activiste

,,We liggen van alle kanten onder vuur’’, contstateert Lenders droogjes. ,,Maar we wijken niet voor de druk. Wij vinden dat juist tijdens deze herdenking het vrije woord onaantastbaar moet zijn. We zitten met de herdenkingen op een kantelpunt: van memory naar history. Hebben tot nog toe de generatie aan het woord gelaten die WOII heeft meegemaakt. Nu willen we de jonge generatie eens aan het woord laten: welke vragen stellen zij aan de geschiedenis? En Anne Fleur: die is echt zuiver op de graat hoor. Natuurlijk heeft ze sterke meningen maar ze is niet antisemitisch of een voorstander van geweld, anders zouden we haar nooit hebben uitgenodigd.’’