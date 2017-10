Bevrijdingsmuseum onder vuur vanwege 'multiculturele SS'

Vooral zinsneden als 'de andere kant van de SS' en 'de Waffen-SS was een van de meest multiculturele organisaties ter wereld' zijn bij CIDI in het verkeerde keelgat geschoten. ,,Als je het hebt over de 'andere kant van de SS' gaan mensen denken dat er ook een niet zo erge kant was aan de SS'', zegt Hanna Luden, de directeur van CIDI.



Het Bevrijdingsmuseum wil met de expositie meer facetten van de SS laten zien. Zo wordt er ook aandacht besteed aan de invloed van de SS in het bedrijfsleven dat draaide op slavenarbeid. Aan de archeologische expedities naar Tibet waar de SS hoopte legitimatie te vinden voor de nazi-rassenleer. Aan de kruidentuinen die bij de kampen werden aangelegd toen medicijnen gaande de oorlog krap werden. En aan het feit dat er dertig nationaliteiten bij de 'multiculturele' SS dienden.



Kruidentuintjes bij de kampen

Hanna Luden: ,,We constateren een groot gebrek aan historische kennis bij de mensen, vooral bij de jeugd. Onbewust en onbedoeld verspreidt het Bevrijdingsmuseum nu een 'geur van vergoelijking' over de SS. Als je het gaat hebben over kruidentuintjes die bij de kampen werden aangelegd en over archeologische expedities gaan mensen denken dat het niet zo erg geweest kan zijn. En als wij het anno 2017 hebben over multicultureel, dan heeft dat een positieve lading. Dat kun je niet in relatie tot de SS gebruiken.''



Bondgenoten

Bevrijdingsmuseumdirecteur Wiel Lenders is het niet eens met Luden. ,,Let wel: het CIDI en wij zijn bondgenoten. Wij willen ook dat de historische kennis over de SS gedegen is, juist daarom maken we deze expositie", zegt Lenders. ,,We hebben goed naar de opvattingen van het CIDI geluisterd en vervolgens aan het persbericht op onze website de zin toegevoegd dat 'de SS zijn pijlen op alle aspecten van de samenleving richtte'."