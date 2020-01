Bewoners balen van reisgids die ‘treurtrip’ naar stadsdeel Dukenburg aanbiedt

De wijken die in de curieuze reisgids voorbij komen, blinken volgens de auteur uit in imperfectie en staan bol van vergane glorie. Eén hoofdstuk is is gewijd aan het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg. De aankondiging van het boek kan vóór publicatie al rekenen op de nodige weerstand: op sociale media zijn talloze reacties te lezen van mensen die gepikeerd reageren op het nieuws dat uitgerekend hún wijk bestemming is van een heuse treurtrip.

‘Het stikt hier van de mooie dingen’

Ook vanuit Dukenburg klinken verontwaardigde geluiden. ‘Het stikt hier van de mooie dingen, je moet alleen weten waar je moet kijken’, oppert een bewoner op Facebook. ‘Ik had me geen betere omgeving kunnen wensen om op te groeien, nergens in de stad vind je zoveel groen’, zegt een ander.



Behalve Dukenburg komen ook wijken uit onder meer Enschede, Den Helder en Tilburg aan bod in het boek. Hoe de treurtrip door Dukenburg precies loopt, is nog even afwachten.



Van Wonderen brak twee jaar geleden door bij het grote publiek met zijn fotoboek CHIN.IND.SPEC.REST., waarvoor hij meer dan 1.000 Chinese restaurants in het land fotografeerde. Die zoektocht gaf hem inspiratie voor zijn nieuwe boek. Treurtrips is vanaf aankomende maandag te koop in boekhandels in heel Nederland.