Bewoners Weezenhof over plan nieuw winkelcentrum: ‘Te massaal en hoezo participatie?’

Dat zegt Kees Teeken die woensdag namens Bewonersplatform Weezenhof insprak bij de gemeenteraad. ,,We hebben eerder veel tijd gestoken in een inspiratiedocument als denkrichting. Daar is niets mee gedaan en de afgelopen twee jaar zijn we buiten de deur gehouden door gemeente en ontwikkelaar. Nu ligt er een kant en klare overeenkomst waarin we niets terugzien van onze inbreng.”