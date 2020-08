Bierfestival op 1,5 meter: ‘Ik mis de charme, maar proef de ouderwetse smaak van vrijheid’

Het laatste grote event waar ik ben geweest? Zal carnaval zijn. Daarna heeft het coronavirus zo'n beetje mijn hele ‘feestagenda’ leeg geveegd. Als ik een tijdje geleden zie dat het Mout Bierfestival in het Nijmeegse Julianapark wél doorgaat, is het voor mij dus duidelijk: daar móet ik bij zijn. Niet per se voor de gezelligheid en niet per se voor de biertjes. Maar om eindelijk weer eens dat festivalgevoel te ervaren.



En toch: onzekerheid. Op een normaal festival zit je niet verplicht aan een tafel, hoef je niet per se 1,5 meter afstand te houden. Bevalt dat wel? Organisator Tinus Weijkamp heeft dezelfde twijfels. Met knikkende knieën is hij op dag 1 van het evenement uit bed gestapt. ,,Aan een tafel blijven zitten in plaats van lekker langs de brouwers slenteren, dat is nogal een verschil. Gaan mensen het wel leuk vinden?”, vraagt hij zich af.



Mijn vrienden en ik wagen de gok. Maar meteen als we het terrein opkomen, ontstaat het eerste probleem. Aan elke tafel mogen maximaal vier personen zitten. Wij zijn met vijf.