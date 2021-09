Biertje ter nagedachtenis aan verongelukte Luuk (18) is al 9.000 keer verkocht

Luuk kwam vorig jaar juni om het leven bij een eenzijdig ongeval op de Cranenburgsestraat in Groesbeek. In de periode voor het ongeluk was hij met zijn vader en vrienden een eigen biertje aan het brouwen. Een tripel, want daar hield hij zo van. Zijn eigen biertje kon hij alleen nooit meer proberen.

Na het overlijden brachten zijn vrienden de tripel, die ze Luuk’s Tripel noemden, naar de ouders van Luuk. Daarop ontstond het idee om de Groesbeekse brouwer D'n Drul te vragen of hij niet wat meer biertjes kon brouwen. Dat werd wat groter dan gedacht.

KiKa

Inmiddels is Luuk's Tripel al 9.000 keer verkocht. De opbrengst is bedoeld voor KiKa. Dat ze het geld juist aan dit goede doel zouden schenken, daar hoefden de familie en vrienden van Luuk niet over na te denken. ,,Luuk kon er niet tegen als bijvoorbeeld op een voetbalveld de ernstige ziekte werd gescandeerd naar de leiding. Dus dat was voor ons makkelijk: het werd KiKa”, zegt moeder Nancy Lamers.

Ze overhandigde donderdagmiddag samen met brouwer Roland Boschman en een paar vrienden van Luuk een cheque van meer dan 4.200 euro aan Wilbert van Wachtendonk van KiKa. De KiKa-ambassadeur was bijzonder blij dat een plaatselijk initiatief zoveel geld bij elkaar had gebracht voor de stichting.

Weer 2.000 liter

Hier blijft het niet bij. D'n Drul is alweer 2.000 liter van Luuk's Tripel aan het brouwen. Ook hiervan is een deel bestemd voor een goed doel. Welk doel dat gaat worden, is nog onbekend.