Bij huiselijk geweld komt Simone in actie: 'Het gaat soms echt ver'

'Gevaarlijke' hond Laika gevonden na grote zoekactie in Nijmegen

14:42 NIJMEGEN - Met diverse patrouillewagens en mensen is de politie in Nijmegen zondag op zoek geweest naar de 'gevaarlijke' Mechelse herder Laika. Ze is even na enen gevonden. Laika was al enkele dagen weg van huis. Het dier was zeer angstig en was daarom mogelijk gevaarlijk.