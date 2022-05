Bij stadsboerderij Bodemzicht komt de kip aan de bestuurstafel zitten

Zie je het al voor je? Een kip en een merel hupsen over de vergadertafel, in felle discussie met de worm en de tor: mogen ze die nou opeten of niet? In de andere hoek wil de sectie bacteriën en schimmels de boer ervan overtuigen dat die niet alsnog de bodem omploegt, omdat er dan meer CO2 in de lucht komt én dat ze dan sterven doordat ze in de zon liggen te bakken.